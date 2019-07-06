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Онищенко назвал себя спасителем грузинской "культуры виноделия"

Общество print

Депутат Государственной думы России Геннадий Онищенко уверен, что в Грузии ему должны поставить памятник за спасение грузинского виноделия. 


Названа доля грузинского вина в российских супермаркетах / Новости от 24.06.2019 21:15

"Мне должны поставить в Грузии памятник, потому что я сохранил вашу культуру виноделия", - сказал он журналисту грузинской телекомпании "Рустави 2".

По мнению депутата, вина за нынешнее обострение отношений Москвы и Тбилиси лежит на грузинской стороне, поскольку именно грузинская оппозиция устроила провокацию. Россия не стала ввозить экономические санкции, хотя в случае недружественных шагов российские власти могут запретить ввоз товаров из Грузии, подчеркнул парламентарий. 

Напомним, в 2006 году был введен запрет на поставки в Россию вина, минеральной воды, сельхозпродукции из Грузии. Возвращаться на российский рынок эти товары стали лишь с 2013 года. 

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Темы вино грузия памятник онищенко спасение виноделие
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