Онищенко назвал себя спасителем грузинской "культуры виноделия"

Депутат Государственной думы России Геннадий Онищенко уверен, что в Грузии ему должны поставить памятник за спасение грузинского виноделия.



Названа доля грузинского вина в российских супермаркетах / Новости от 24.06.2019 21:15

"Мне должны поставить в Грузии памятник, потому что я сохранил вашу культуру виноделия", - сказал он журналисту грузинской телекомпании "Рустави 2".

По мнению депутата, вина за нынешнее обострение отношений Москвы и Тбилиси лежит на грузинской стороне, поскольку именно грузинская оппозиция устроила провокацию. Россия не стала ввозить экономические санкции, хотя в случае недружественных шагов российские власти могут запретить ввоз товаров из Грузии, подчеркнул парламентарий.

Напомним, в 2006 году был введен запрет на поставки в Россию вина, минеральной воды, сельхозпродукции из Грузии. Возвращаться на российский рынок эти товары стали лишь с 2013 года.