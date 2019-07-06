Депутат Государственной думы России Геннадий Онищенко уверен, что в Грузии ему должны поставить памятник за спасение грузинского виноделия.
"Мне должны поставить в Грузии памятник, потому что я сохранил вашу культуру виноделия", - сказал он журналисту грузинской телекомпании "Рустави 2".
По мнению депутата, вина за нынешнее обострение отношений Москвы и Тбилиси лежит на грузинской стороне, поскольку именно грузинская оппозиция устроила провокацию. Россия не стала ввозить экономические санкции, хотя в случае недружественных шагов российские власти могут запретить ввоз товаров из Грузии, подчеркнул парламентарий.
Напомним, в 2006 году был введен запрет на поставки в Россию вина, минеральной воды, сельхозпродукции из Грузии. Возвращаться на российский рынок эти товары стали лишь с 2013 года.
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