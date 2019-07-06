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"Ленинград" обвинили в распространении импотенции и сатанизме

Общество print

Руководитель уральского Центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин заявил, что группа "Ленинград" распространяет импотенцию среди россиян и проводит сатанинские ритуалы. 


Сергей Шнуров объявил о роспуске группы «Ленинград» / Новости от 14.05.2019 12:35

По его словам, использование мата в песнях лишает мужчин репродуктивных возможностей. "Мужчины вынуждены после этого покупать в аптеках известные стимуляторы, производители коих и финансируют всю данную деятельность. Данный бизнес не менее ужасен, чем наркотики, в котором данное "творчество", - лишь рекламный элемент", - написал он на своей странице во "ВКонтакте". 

Концерты группы станет настоящим "сатанистским шабашем", поскольку выступление будет проходить на стадионе, расположенном напротив Екатеринбургской епархии РПЦ, считает активист. Сергея Шнурова он назвал "импотентом, лишенным чести, неспособным к общению с женщинами". Каждый мужчина, который общается с Шнуровым, неизбежно потеряет свою "мужскую силу", предупредил Чеурин. 

 

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Темы шнуров сатанизм ленинград импотенция
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