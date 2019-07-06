Молодым людям не нужно эмигрировать на Запад для самореализации. Такое мнение высказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на форуме "Территория смыслов".
"Идея, что для того, чтобы самореализоваться, надо куда-то уехать, ошибочна в корне", - цитирует его слова агентство РИА "Новости".
Кириенко добавил, что среди его знакомых, которые покинули Россию, за рубежом "реализовались единицы". Он также прокомментировал результаты социологического опроса "Левада-центра", которые показали, что 41% россиян в возрасте от 18 до 24 лет хотят эмигрировать из России.
"Там работают неплохие профессионалы, но они часто заинтересованы в ярком политическом эффекте. У нас большое количество социологических служб в стране, картинки и оценки разные", - подчеркнул политик.
По его мнению, ни в одной стране мира никогда не будет подобных условий для развития и роста личности, как в России. Многие молодые ученые возвращается в Россию, поскольку понимают, что "возможности для творчества и самореализации несопоставимы".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что доля россиян, желающих покинуть страну, за последние годы существенно не изменилась: об эмиграции задумывается каждый пятый житель страны. Количество граждан, которые хотят эмигрировать, составляет в общем 17%.
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