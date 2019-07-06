Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Кириенко посоветовал молодежи самореализоваться в России

Общество print

Молодым людям не нужно эмигрировать на Запад для самореализации. Такое мнение высказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на форуме "Территория смыслов". 


Анастасия Волочкова посоветовала недовольным жизнью россиянам уехать из страны / Новости от 11.04.2019 13:23

"Идея, что для того, чтобы самореализоваться, надо куда-то уехать, ошибочна в корне", - цитирует его слова агентство РИА "Новости". 

Кириенко добавил, что среди его знакомых, которые покинули Россию, за рубежом "реализовались единицы". Он также прокомментировал результаты социологического опроса "Левада-центра", которые показали, что 41% россиян в возрасте от 18 до 24 лет хотят эмигрировать из России.

"Там работают неплохие профессионалы, но они часто заинтересованы в ярком политическом эффекте. У нас большое количество социологических служб в стране, картинки и оценки разные", - подчеркнул политик. 

По его мнению, ни в одной стране мира никогда не будет подобных условий для развития и роста личности, как в России. Многие молодые ученые возвращается в Россию, поскольку понимают, что "возможности для творчества и самореализации несопоставимы". 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что доля россиян, желающих покинуть страну, за последние годы существенно не изменилась: об эмиграции задумывается каждый пятый житель страны. Количество граждан, которые хотят эмигрировать, составляет в общем 17%.

Читайте также: "Левада-центр": У россиян выросли ксенофобские настроения

"Левада-центр": россияне начали бояться будущего

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы россия молодежь кириенко эмиграция самореализация
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Архитектура Гренландии: леденящая яркость
Здоровье и профилактика
Вредные продукты при бессоннице
Личность в культуре
Мсье Дмитрий Корнилов: "Культура окажется выше всяких санкций"
Новости Все >
Экс-канцлер ФРГ заподозрил Трампа в желании найти вассалов США
Галкин объяснил размер своего гонорара качественным юмором
Власти КНДР выгнали австралийского студента из страны за шпионаж
В ЦИК Украины удивились числу безработных кандидатов в депутаты Рады
В Netflix отказались от сцен с курением в сериалах, доступных детям
Сахалинская область стала лидером среди регионов по числу разводов
Трамп не исключил существования НЛО
СК нашел родителей избитой девочки из Ингушетии
МИД усомнился в адекватности авторов концепции "противодействия Кремлю"
Зеленский: Трамп решит проблему "Северного потока - 2" в пользу Киева
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Подводник сомневается в версии минобороны о причинах гибели "Лошарика"

Версия о взрыве газа на "Лошарике", которую опровергает минобороны, имеет право на существование, считает командир атомной подводной лодки Игорь Британов.

Подводник сомневается в версии минобороны о причинах гибели "Лошарика"
Мученик Трифон помогает найти работу
Православие
Мученик Трифон помогает найти работу
Человеческий фактор
Во время пожара на "Лошарике" большинство моряков отдыхали
Военные новости
Эксперт из США: ремонт РФ "Адмирала Кузнецова" - огромная услуга НАТО
Общество
Экс-глава МИД РФ: обвинения СССР в развязывании Второй мировой - чушь

"Модные" обличения Советского Союза преследуют очень прагматичную цель — потребовать с России деньги за возмещение "нанесенного материального ущерба".

Экс-глава МИД РФ: обвинения СССР в развязывании Второй мировой - чушь
В Норвегии скептически отнеслись к желанию Украины осваивать Арктику
Наука и техника
В Норвегии скептически отнеслись к желанию Украины осваивать Арктику
Военные новости
Подводник сомневается в версии минобороны о причинах гибели "Лошарика"
Новости Украины
Зеленский пообещал Донбассу мир и воду
Новости Европы
В парламент Словакии внесут резолюцию об отмене санкций против России

Депутат Национального совета Словакии Петер Марчек сообщил, что готовится внести в парламент законопроект об отмене санкций против России.

В парламент Словакии внесут резолюцию об отмене санкций против России
В России проходят траурные акции в память о 14 погибших подводниках
Общество
В России проходят траурные акции в память о 14 погибших подводниках
Технологии
Популярное приложение для Android оказалось мошенническим
Политика. Новости и аналитика
Сахалинцы на митинге потребовали вернуть прямые выборы мэров
Любовь Степушова Каждая встреча Путина с Папой решает главную проблему России Любовь Степушова Руслан Веснянко Грузинский Майдан пошел по украинскому сценарию Руслан Веснянко Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 12 Владимир Губарев
Комментарии
Галкин объяснил размер своего гонорара качественным юмором
Галкин объяснил размер своего гонорара качественным юмором
Галкин объяснил размер своего гонорара качественным юмором
Помощника полпреда президента России арестовали за госизмену
Галкин объяснил размер своего гонорара качественным юмором
На восстановление Иркутской области после паводка уйдет 28 млрд рублей
Зеленский подтвердил свою готовность выполнять Минские соглашения
Зеленский подтвердил свою готовность выполнять Минские соглашения
Rzeczpospolita: Лукашенко целенаправленно "русифицировал" Белоруссию
Докторов и медсестер хотят сажать за врачебные ошибки
Помощника полпреда президента России арестовали за госизмену
Число бюджетных мест в вузах России предложили увеличить на четверть
Доктор: не вакцинируя ребенка, родители нарушают его права
Число бюджетных мест в вузах России предложили увеличить на четверть
Помощника полпреда президента России арестовали за госизмену
Число бюджетных мест в вузах России предложили увеличить на четверть
Помощника полпреда президента России арестовали за госизмену
Порошенко заподозрили в отмывании более 30 млн долларов
Помощника полпреда президента России арестовали за госизмену
Помощника полпреда президента России арестовали за госизмену
В Netflix отказались от сцен с курением в сериалах, доступных детям
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ