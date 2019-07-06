Число бюджетных мест в вузах России предложили увеличить на четверть

Количество бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть. Письмо с таким предложением главе Минобрнауки Михаилу Котюкову направил член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.



В российских вузах увеличится число бюджетных мест / Новости от 20.05.2019 21:02

"В настоящий момент на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест", - написал депутат.

По его словам, текущее количество должно быть увеличено на 25% и доведено до тысячи мест. Сейчас в российских вузах сейчас 518,4 тыс. бюджетных мест. В следующем году это число уменьшится на 2%, а затем показатель начнет ежегодно опускать на 4%, достигнув 432,2 тыс. мест к 2024 году, подсчитал политик.

Число получающих высшее образование уменьшилось, поскольку молодые люди понимают, что платить за учебу им нечем, а поступить шансов все меньше, считает депутат. Платное высшее образование становится дороже с каждым годом, указал он. Если не изменить ситуацию, то Россия "скатиться в банальное глухое и необразованное Средневековье", заключил Чернышов.