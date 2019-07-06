Порядка 42 тысяч российских врачей получили от фармацевтических компаний более 3,3 миллиарда рублей в минувшем году.
Такие данные приводит агентство "РБК" со ссылкой на отчеты фармацевтических компаний о передаче ценностей российским специалистам здравоохранения в 2018 году. Речь идет о выплатах врачам за участие в научных конференциях, компенсациях расходов на перелеты и проживание, вознаграждение за консультации.
Как подчеркивают в агентстве, только 9,4 тысячи специалистов дали свое согласие на раскрытие информации о вознаграждении. Общая сумма выплат им превысила 607 миллионов рублей. Средний размер выплаты составляет от 23 до 250 тысяч рублей.
Около 33 тысяч российских врачей предпочли сохранить информацию о своем вознаграждении в тайне. Общая сумма выплат анонимным специалистам составила 2,7 миллиарда рублей. Средний размер выплаты колеблется от 10 до 310 тысяч рублей.
У 29 отечественных специалистов в области здравоохранения размер платежей от фармацевтических компаний по итогам минувшего года превысил 1 миллион рублей.
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