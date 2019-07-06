Российские врачи получили от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей

Порядка 42 тысяч российских врачей получили от фармацевтических компаний более 3,3 миллиарда рублей в минувшем году.



Путин похвалил развитие российской фармацевтики / Новости от 16.11.2018 17:55

Такие данные приводит агентство "РБК" со ссылкой на отчеты фармацевтических компаний о передаче ценностей российским специалистам здравоохранения в 2018 году. Речь идет о выплатах врачам за участие в научных конференциях, компенсациях расходов на перелеты и проживание, вознаграждение за консультации.

Как подчеркивают в агентстве, только 9,4 тысячи специалистов дали свое согласие на раскрытие информации о вознаграждении. Общая сумма выплат им превысила 607 миллионов рублей. Средний размер выплаты составляет от 23 до 250 тысяч рублей.

Около 33 тысяч российских врачей предпочли сохранить информацию о своем вознаграждении в тайне. Общая сумма выплат анонимным специалистам составила 2,7 миллиарда рублей. Средний размер выплаты колеблется от 10 до 310 тысяч рублей.

У 29 отечественных специалистов в области здравоохранения размер платежей от фармацевтических компаний по итогам минувшего года превысил 1 миллион рублей.