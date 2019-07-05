Суд Польши принял решение экстрадировать в Россию бывшего генерального директора компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".
Об этом РИА сообщила пресс-служба Окружного суда Варшавы.
В конце марта текущего Вячеслава Вишневского, скрывающегося от следствия в Польше, арестовали. Окружной суд Варшавы разрешил выдать мужчину российским властям, но его адвокат решение обжаловал.
Апелляционный суд Варшавы же не удовлетворил жалобу и оставил принятое ранее решение в силе.
Отметим, что российский суд арестовал Вячеслава Вишневского заочно. Примечательно, что бывший гендиректор компании-владельца "Зимней вишни" покинул Россию еще в 2016 году и жил в Испании.
Напомним, что пожар в торговом центре в Кемерово произошел в марте минувшего года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже — там были расположены несколько залов кинотеатра и детские игровые зоны.
Та трагедия унесла жизни 60 человек, большинство из которых — дети.
Отметим, что всего по уголовному делу о пожаре в кемеровском ТЦ арестованы 15 человек.
Вячеслава Вишневского обвиняют в даче взятки в размере семи миллионов рублей начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и генеральному директору ООО "ИСК Ресурс" Никите Чередниченко.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что причиной пожара в торговом центре "Зимняя вишня" начался из-за светодиодного светильника.
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