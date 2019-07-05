В ХМАО заведующая детсадом уволилась после скандала со стриптизом

В конце мая в интернете был опубликован видеоролик, на котором воспитатели детского сада в Сургуте развлекаются со стриптизером. Примечательно, что стриптизер был одет в костюм кабана и исполнял очень откровенный танец.



Видео: вечеринку со стриптизом устроили в детском саду Сургута / Новости от 29.05.2019 21:57

Советник главы города Александр Оверчук рассказал журналистам, что после многочисленных жалоб родителей в учреждении дошкольного образования, где произошел инцидент была проведена проверка. По итогам проверки, заведующая детским садом понесла детским садом понесла дисциплинарное наказание, а затем и вовсе уволилась.

Трудовой договор с заведующей был расторгнут 4 июля по инициативе самой сотрудницы.