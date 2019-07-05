В нескольких регионах Российской Федерации в следующий понедельник, 8 июля, вступит в силу запрет на продажу алкоголя.
Запрет на продажу спиртного связан с празднованием в России Дня семьи, любви и верности. В этот день купить алкогольную продукцию россиянам не получится.
В предприятиях общественного питания — например, кафе, ресторанах или же барах — ограничиваться продажа спиртного не будет.
Запрет на продажу алкоголя 8 июля будет действовать во Владимирской и Сахалинской областях, а также в республиках Коми, Чувашии и Чукотском автономном округе.
Мэр города Мурома, что интересно, же своим особым постановлением рекомендовал предпринимателям не продавать спиртное и в воскресенье, 7 июля — за день до празднования Дня семьи, любви и верности.
Отметим, что "трезвыми" днями в России обычно являются День защиты детей и День знаний — запреты на продажу алкоголя в эти дни введены сразу в 34 регионах.
Примечательно, что в Пермской области объявили днем трезвости и День пограничника — 28 мая.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, согласно исследованиям, в Европе пьют больше, чем в России.
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