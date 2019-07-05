Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам Василий Власов направил предложение в Минприроды о создании пунктов для приема ягод у населения. По мнению депутата, сейчас большая часть собранных ягод пропадает, поскольку люди не могут самостоятельно найти рынки сбыта.
Власов считает, что от организации пунктов по приему ягод выгоду получат обе стороны - государство и население. Граждане смогут собирать любое количество урожая, не беспокоясь о рынках сбыта. А государство сможет обеспечить логистику и доставлять ягоды в те регионы, где их стоимость очень высока.
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