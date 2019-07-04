Россию нельзя назвать лидером по традиционным ценностям, поскольку в стране все еще очень высокие показатели разводов, абортов, младенческой смертности и детской бедности. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
"Неблагоприятная ситуация по абортам на 1000 родившихся, обгоняем США в два раза, Германию более чем в два раза. Большая проблема - детская бедность, с 2013 по 2016 год она выросла с 19 до 26 процентов", - сказал он на заседании Совета при президенте по реализации политики в сфере защиты семьи и детей.
Кудрин добавил, что "в вопросах духовных ценностей мы пока не лидеры, надо тянуться, чтобы быть лидерами и примером в этих вещах". В качестве примера он привел статистические данные, которые говорят о том, что в России на тысячу новорожденных приходится пять смертей, а в Финляндии - 1,7. Из тысячи браков в России 63 заканчиваются разводом, в Швеции этот показатель составляет 48 разводов, в Германии - 38.
По мнению председателя Счетной палаты, пособия для всех совершеннолетних позволили бы "на десятки процентов снизить бедность в семьях". Также он подчеркнул, что государство должно заниматься не только патриотическим воспитанием, но и рассказывать людям про историю репрессий.
"Изучать, почему вообще в стране с высокими идеалами стало возможно, что сотни тысяч, миллионы людей пострадали в рамках наших же ценностей и традиций Чтобы это не повторилось", - заключил Кудрин.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал традиционные ценности - лучшим средством в борьбе с домашним насилием.
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