Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что нотариусов наделят правом заверять сделки в дистанционном формате. Подтверждение согласия двух сторон, заверение документов, а также другие операции теперь можно завизировать без присутствия заявителя.
Медведев пояснил, что для работы в дистанционном режиме нужно будет только предоставить электронные формы документов через Единый портал госуслуг. Готовый и заверенный документ можно будет получить в цифровом формате, либо распечатать.
Дмитрий Медведев считает это нововведение необходимым в стране таких размеров как Россия.
"Надеюсь, что переход нотариусов в дистанционный формат позволит гражданам и бизнесу экономить время и деньги", - пояснил глава правительства.
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