Кабмин отказался покупать французский самолет для Минздрава

Правительство не принимало решения купить для подведомственного Минздраву Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) самолет иностранного производства. В кабмине потребовали проработать вопрос о покупке лайнера отечественного производства.



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"Давалось поручение проработать вопрос о покупке российского самолета с медицинскими модулями и медицинским оборудованием для проведения санитарно-авиационной эвакуации граждан", - пояснили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой, сообщает агентство "РБК".

Напомним, министр здравоохранения Вероника Скворцова обратилась в правительство с просьбой закупить для агентства французский Falcon 7X вместо российского Sukhoi Superjet 100.

"В ФМБА проанализировали ряд воздушных судов и остановились на варианте самолета французского производителя - Falcon 7X, который дает возможность осуществлять дальнемагистральные перелеты на высоких эшелонах в отдаленные точки страны и имеет более низкую цену, чем аналоги", - отмечали в ведомстве.

Иностранный самолет лучше всего подходит в тех случаях, когда необходима не массовая, а индивидуальная эвакуация больных. В последние пять лет подведомственное министерству агентство использовало самолет АН-74, однако сейчас он оказался "законсервирован" из-за выработки ресурсных возможностей двигателей украинского производства.

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