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Иванов: обвинения СССР и Сталина в развязывании Второй мировой — чушь

Общество print

Обвинения в адрес Советского Союза и Иосифа Сталина в развязывании Второй мировой войны являются чушью и преследуют сугубо прагматичную цель. Такое мнение высказал председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов на конференции, посвященной 80-летию начала Второй мировой войны.


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"Многие говорят, что нужно покаяться и платить, но это, конечно, полная чушь и наглость", - цитирует его агентство "РБК". 

По мнению бывшего главы МИД России, пакт Молотова-Риббентропа нельзя считать сговором двух диктаторов. Такое мнение - это "попытка переложить с больной головы на здоровую". Если бы советские войска не заняли восточные территории Польши в 1939 году, то Вермахт оказался у старой польско-российской границы, чего нельзя было допустить. 

Иванов добавил, что обличать СССР и Сталина стало "очень модно, потому что за этим следуют призывы, что российский народ должен признать свою вину, ну и в конечном счете даже - некоторые страны говорят - возместить нанесенный материальный ущерб". 

"Я не считаю себя ясновидящим и провидцем, но не боюсь ошибиться, предсказывая, что по мере приближения к 1 сентября будет очень много публикаций, фальсификаций и фейков в отношении того, что в развязывании Второй мировой войны виноват Советский Союз", - заключил председатель совета. 

Ранее "Правда.Ру" сообщала о петиции, которую польские активисты разместили на сайте Белого дома. В обращении к Дональду Трампу они просят его помочь взыскать с России и Германии военные репарации за ущерб, причиненный Польше во время Второй мировой войны.

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Темы ссср иванов сталин обвинения вторая мировая
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