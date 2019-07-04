Опрос: почти половину россиян уговаривали вернуться после увольнения

Эксперты сервиса по поиску работы Superjob провели опрос, чтобы выяснить процент специалистов, которых звали на предыдущее место работы после увольнения. Оказалось, что такое предложение получали около 45% опрошенных.



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Примечательно, что только треть респондентов рассказали, что приняли предложение и вернулись на прежнее место работы. Они аргументировали свое решение более высокой зарплатой и карьерными перспективами.

29% опрошенных не захотели возвращаться на старое место работы. Они пояснили это тем, что вернулись бы к низкому уровню заработной платы, а также серьезным шагом назад в карьерной лестнице.

Женщины получали предложение вернуться чаще, чем мужчины - 48% против 43%.