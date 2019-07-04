Эксперты сервиса по поиску работы Superjob провели опрос, чтобы выяснить процент специалистов, которых звали на предыдущее место работы после увольнения. Оказалось, что такое предложение получали около 45% опрошенных.
Примечательно, что только треть респондентов рассказали, что приняли предложение и вернулись на прежнее место работы. Они аргументировали свое решение более высокой зарплатой и карьерными перспективами.
29% опрошенных не захотели возвращаться на старое место работы. Они пояснили это тем, что вернулись бы к низкому уровню заработной платы, а также серьезным шагом назад в карьерной лестнице.
Женщины получали предложение вернуться чаще, чем мужчины - 48% против 43%.
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