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Мебель от ТД Лазурит: удобные и выгодные онлайн-покупки

Общество » Семья print

Приобретение мебели за последние годы вышло для россиян на новый уровень: широчайший ассортимент предложений стал открыт не только в обычных салонах, но и в интернете. Оказались доступными дистанционные покупки без привязки к конкретному региону. При этом подобные возможности постарались предоставить для потребителей многие отечественные компании, в числе которых оказался и Торговый дом Лазурит, чья продукция собственного производства присутствует на рынке уже более двух десятков лет. Сеть по продаже мягкой и корпусной мебели не только для дома, но и гостиниц, офисов, представлена в 160 российских городах, но наряду с этим действует и интернет-магазин с продуманным до мелочей функционалом. При заказе в дистанционном формате обеспечивается оперативная доставка продукции по всей стране, оплата покупок возможна несколькими популярными среди населения способами.

Интернет-магазин мебели от Торгового дома Лазурит имеет интуитивно понятную навигацию, благодаря чему можно легко добраться до интересующей категории и просмотреть актуальные товары. Для удобства покупателей внутри каждого раздела предусмотрены фильтры для выбора коллекций, цветовых решений, качества отделки и других моментов. Также предлагается проводить сортировку позиций по популярности или цвету. В одном месте можно приобрести спальни, гостиные, прихожие, кухни, детские, кабинеты, шкафы-купе и многое другое. При желании легко подобрать всю обстановку в единой концепции. Преимущественно ставка сделана на столь востребованные сегодня модульные решения.

Делать покупки мебели от Торгового дома Лазурит выгодно именно в интернет-магазине. Здесь регулярно проводятся распродажи со скидками свыше 40-45%, проходят интересные акции. Пропустить такие события невозможно, если подписаться на рассылку, которая будет регулярно оповещать обо всем интересном посредством электронной почты. Ко всему прочему, предоставляется возможность приобретения товаров по системе рассрочки.

Покупатели интернет-магазина могут воспользоваться услугой по созданию 3D-проекта дизайна помещения применительно к понравившейся мебели. Веб-дизайнеры торгового дома предоставляют такую возможность на безвозмездной основе. Кроме того, по любым возникающим в ходе выбора продукции вопросам можно обращаться к сотрудникам компании. Здесь предлагается воспользоваться специальной формой на сайте или заказать бесплатный обратный звонок.

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Темы мебель лазурит онлайн покупки интернет магазин
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