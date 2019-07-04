Минтруд дополнил перечень запрещенных в РФ профессий для женщин

Министерство труда дополнило список отраслей, в которых запрещен труд женщин, теперь их ровно 100. Перечень профессий запрещенных для женщин был утвержден президентом РФ еще 20 назад. С того времени Минтруд совместно с профсоюзами регулярно пересматривает его и редактирует.



Список профессий, «закрытых» для женщин, должен быть пересмотрен / Новости от 04.03.2019 18:38

В редакцию от 18 июня текущего года попали профессии водителя бульдозера, экскаватора, автогрейдера и другой специальной строительной техники. В заявлении Минтруда утверждается, что все профессии, которые запрещены женщинам представляют угрозу для их репродуктивного здоровья.