Басманный суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима основатели сети "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана по делу о неуплате налогов.
Обвинение просило избрать наказание в виде двух лет колонии, поскольку у бизнесмена есть четыре несовершеннолетних ребенка. На время следствия он находился под подпиской о невыезде. Никто из стороны защиты не ожидал реального срока, адвокаты Белойвана назвали приговор незаконным и пообещали его обжаловать.
По версии следствия, в течение трех лет бизнесмен в восьми своих ресторанах рассчитывался с клиентами только наличными и не выдавал кассовые чеки, чтобы не платить налоги. При помощи специальной программы его сотрудники удаляли наиболее дорогостоящие заказы и уменьшали выручку за день в фискальной памяти кассовых аппаратов. Недостоверные данные отражались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях.
Таким образом подсудимый скрыл от уплаты налогов более 650 миллионов рублей. Белойван заявил, что переведет в бюджет неоплаченные налоги, а также пени и штрафы на сумму более миллиарда рублей.
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