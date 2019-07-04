ВЦИОМ заявил о любви россиян к поцелуям

Больше половины россиян (52%) любят целоваться. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ко Всемирному дню поцелуев.



ВЦИОМ: Больше половины россиян считают нынешнее время неблагоприятным для крупных покупок / Новости от 01.07.2019 14:29

По данным социологов, часто прикасаются губами к знакомым и близким при встрече 49% опрошенных, еще 42% делают это редко или очень редко. Никогда не целуются при встрече лишь 7% участников опроса.

По мнению 11% респондентов, дружеские поцелуи между мужчинами - это нормально. В том, что поцелуи не доставляют никакого удовольствия, признались 38%, а еще 9% затруднились с ответом на этот вопрос.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что три четверти россиян (74%) не считают нынешнее время благоприятным для крупных покупок. Только 25% респондентов считают, что в текущей экономической ситуации возможно совершать крупные покупки, подчеркивают социологи. Между тем индексы потребительского и кредитного доверия продолжают укрепляться с начала годы. Показатель потребительского доверия остается умеренно стабильным, а индекс кредитного доверия вырос на 2% по сравнению с январем.

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