Минздрав прокомментировал информацию об увеличении числа зараженных ВИЧ

Увеличение количества зараженных ВИЧ-инфекцией в России связано с тем, что люди стали реже умирать от этого заболевания. Об этом заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.



Россия возглавила список стран по новым случаям заражения ВИЧ / Новости от 29.11.2018 12:37

"Рост показателя не может однозначно трактоваться как ухудшение эпидемиологической обстановки в регионе. Показатель может возрастать в результате успешного лечения больных и снижения смертности от заболевания, а соответственно, накопления больных, имеющих данное заболевание", - сообщают в министерстве.

По информации ведомства, в прошлом году в России ВИЧ впервые выявили почти у 86 тысяч человек. Всего в стране зарегистрировано около 900 тысяч больных, терапию получают только половина из них (457 тысяч).

Ранее агентство РБК со ссылкой на доклад Роспотребнадзора сообщало, что в 13 регионах России вирусом иммунодефицита человека заражено более 1% населения, а в 35 регионах - 0,5%. Также растет и число небольших городов, где показатели распространения ВИЧ-инфекции превышает средние показатели в два-четыре раза.