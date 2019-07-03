ВЦИОМ: 60% россиян устраивает качество услуг ЖКХ

Качество работы предприятий жилищно-коммунальных служб устраивает большинство россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



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"Качество жилищно-коммунальных услуг устраивает большинство россиян - 60%, что на одну пятую больше, чем девять лет назад (39%)", - отмечают социологи.

Авторы опроса подчеркивают, что девять лет назад работой ЖКХ были недовольны больше половины (52%) граждан России.

По мнению 36% респондентов, коммунальные службы оказывают некачественные услуги в сферах отопления, водоснабжения и технического обслуживания жилого фонда. "Согласно данным опроса, реже всего россияне пользуются услугами горячего водоснабжения (35%), газоснабжения (30%) и текущего ремонта жилья (30%)", - отмечают во ВЦИОМ.

Половина опрошенных россиян считают, что качество услуг по вывозу мусора за последний год не изменилось. Только 18% респондентов видят улучшения.