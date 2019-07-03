Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil. ru провел опрос с целью выяснить, какой город Черноморского побережья подходит для курортного романа больше всего.
Аналитики попытались выяснить, на каком отечественном курорте, по мнению россиян, лучше всего искать себе вторую половинку.
Выяснилось, что почти половина — 41% — респондентов считают лучшим городом для романтических знакомств Ялту.
14% голосов набрали Сочи и Витязево — небольшое село под Анапой.
По 9%, сообщает Tvil. ru, набрали Геленджик и Феодосия.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сервис для путешественников Big Seven Travel провел опрос с целью выяснить, представителей какой нации туристы считают самыми сексуальными.
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