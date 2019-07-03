Tvil.ru: Ялта и Сочи возглавили рейтинг городов для курортных романов

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil. ru провел опрос с целью выяснить, какой город Черноморского побережья подходит для курортного романа больше всего.



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Аналитики попытались выяснить, на каком отечественном курорте, по мнению россиян, лучше всего искать себе вторую половинку.

Выяснилось, что почти половина — 41% — респондентов считают лучшим городом для романтических знакомств Ялту.

14% голосов набрали Сочи и Витязево — небольшое село под Анапой.

По 9%, сообщает Tvil. ru, набрали Геленджик и Феодосия.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сервис для путешественников Big Seven Travel провел опрос с целью выяснить, представителей какой нации туристы считают самыми сексуальными.

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