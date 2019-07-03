В Госдуме предложили считать семьи с инвалидами малоимущими

Семьи, в которых есть инвалиды, необходимо уравнять в вопросе на улучшение жилищных условий вне зависимости от их доходов.



Путин: Здоровое общество ответственно относится к инвалидам / Новости от 22.05.2019 18:56

Соответствующий законопроект, отметим, уже внесен в Государственную думу Российской Федерации.

Инициаторы законопроекта сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов предлагают принимать инвалидов на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий независимо от их имущественного положения.

Леонов пояснил необходимость нововведения тем, что признание инвалида малоимущим и нуждающимся в жилом помещении — проблематичный процесс, даже если он сам и члены его семьи, ухаживающие за ним, действительно живут в плохих жилищных условиях.

По словам Сергея Леонова и Ивана Абрамова, законопроект направлен на восстановление социальной справедливости по отношению к инвалидам и их семьям, которые ущемлены в объеме такой меры социальной поддержки, как получение жилплощади.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что живший на вокзале с дочерью-инвалидом ветеран получил квартиру лишь спустя тридцать лет.

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