Семьи, в которых есть инвалиды, необходимо уравнять в вопросе на улучшение жилищных условий вне зависимости от их доходов.
Соответствующий законопроект, отметим, уже внесен в Государственную думу Российской Федерации.
Инициаторы законопроекта сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов предлагают принимать инвалидов на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий независимо от их имущественного положения.
Леонов пояснил необходимость нововведения тем, что признание инвалида малоимущим и нуждающимся в жилом помещении — проблематичный процесс, даже если он сам и члены его семьи, ухаживающие за ним, действительно живут в плохих жилищных условиях.
По словам Сергея Леонова и Ивана Абрамова, законопроект направлен на восстановление социальной справедливости по отношению к инвалидам и их семьям, которые ущемлены в объеме такой меры социальной поддержки, как получение жилплощади.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что живший на вокзале с дочерью-инвалидом ветеран получил квартиру лишь спустя тридцать лет.
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