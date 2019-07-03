Минздрав: россиянки чаще всего умирают от новообразований

Женщины в России чаще всего умирают от новообразований. На эту долю приходится 23,8% всех смертей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения РФ.



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Как уточняет "Российская газета", от болезней системы кровообращения умирает почти каждая четвертая женщина трудоспособного возраста (22,9%). На третьем месте - смертность от внешних причин (19,2%).

Наибольшее число трудоспособных женщин умирает в Республике Тыве, на Чукотке и в Кемеровской области. Меньше всего - в Ингушетии, Дагестане и Чечне. По данным Минздрава на 2017 год, коэффициент смертности женщин в России составляет 209,4 на 100 тыс. человек.