Четверть замужних россиянок зарабатывают больше, чем их мужья. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистами проекта "Леди Mail.ru".
"Четверть (25%) российских женщин зарабатывают больше супругов. При этом 67% женщин знают, сколько получают их мужья, еще 59% признались, что их партнер в курсе их доходов", - передает агентство ТАСС выводы авторов опроса.
Чуть меньше половины опрошенных (49%) предпочитает вести общий семейный бюджет. Финансовую нагрузку делят 25% респондентов, а еще 10% - выбирают "раздельные кошельки".
Женщины в семьях, как правило, принимают решения о покупках для детей и продуктов (56%). Мужчины чаще участвуют в выборе новой мебели, техники и места отдыха.
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