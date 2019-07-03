Mail.ru: четверть россиянок зарабатывают больше мужей

Четверть замужних россиянок зарабатывают больше, чем их мужья. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистами проекта "Леди Mail.ru".



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"Четверть (25%) российских женщин зарабатывают больше супругов. При этом 67% женщин знают, сколько получают их мужья, еще 59% признались, что их партнер в курсе их доходов", - передает агентство ТАСС выводы авторов опроса.

Чуть меньше половины опрошенных (49%) предпочитает вести общий семейный бюджет. Финансовую нагрузку делят 25% респондентов, а еще 10% - выбирают "раздельные кошельки".

Женщины в семьях, как правило, принимают решения о покупках для детей и продуктов (56%). Мужчины чаще участвуют в выборе новой мебели, техники и места отдыха.