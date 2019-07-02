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Басманный тупик сражается за право жить не под стук колёс

Общество print

Жителей Басманного района Москвы выслушали в департаменте капитального строительства ОАО "РЖД". Уже несколько недель подряд жители Басманного тупика и прилегающий улиц стараются донести до городских властей и железнодорожников свои опасения — дело в том, что как раз мимо их домов собираются протянуть две линии МЦД. Существующая железная дорога (две линии) будет расширена до четырёх, а это значит, что поезда поедут вплотную к домам.

— Главная претензия — проведение строительных работ без согласования проекта, которое уже в третий раз переносился на месяц. Представители инициативной группы попросили приостановить подготовительные строительные работы на участке, которые ведутся в том числе в выходные дни и в рабочее время.

Руководитель подрядной организации, отвечающей за данные работы, обещал разобраться в ситуации и обеспечить соблюдение режима тишины в рамках закона. Основное предложение жителей — установка шумозащитного купола.

Это вопрос непростой, — рассказала проректор НИУ ВШЭ Валерия Касамара. Вместе с действующим депутатом Мосгордумы Ярославом Кузьминовым она неоднократно встречалась с жителями Басманного и искала способы им помочь.

На встрече инициативной группы жителей с заместителем гендиректора РЖД по строительным вопросам А. С. Макаровым присутствовали руководители всех подразделений, связанных со строительством МЦД-2. По итогам принято решение продлить экспертизу по проекту еще на месяц, а по вопросам обустройства купола или тоннеля — ждать ответа от Главгосэкспертизы.

Строительные работы будут продолжены, но работы по ночам и выходным дням будут прекращены. Предложения жителей, озвученные на встрече, зафиксированы. Инициативной группе обещано, что все предложения будут рассмотрены и ответы на них будут даны на следующей встрече. Она запланирована на 12 июля.

Кроме того, людям пообещали, что будет проведена полная замена рельсов на данном участке с применением специальной технологии по снижению вибраций, вдоль железной дороги построят шумозащитные подпорные стенки и установят шумозащитные экраны. Также важный аргумент — при запуске МЦД будут курсировать менее шумные поезда нового поколения. Однако местные жители вовсе не уверены, что им этого достаточно — ведь жить придётся около оживленной железной дороги, где поезда будут проезжать каждые 5 минут.

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Темы мцд ржд железная дорога басманный район
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