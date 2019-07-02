Всероссийский центр исследования общественного мнения провел опрос с целью выяснить, насколько скептичны граждане Российской Федерации.
Результаты исследования опубликованы на официальном сайте ВЦИОМ.
На сегодняшний день 15% россиян верят в советы и предсказания астрологов.
В два раза больше — 31% — граждан страны верят в лечение гипнозом.
Столько же россиян верят в существование людей с колдовскими способностями и людей с даром предсказывания будущего.
В приметы верят ровно треть — 33% — россиян.
Специалисты ВЦИОМа отвечают, что россиян стали гораздо менее доверчивы — еще в 2015 году в колдунов верили, например, почти половина опрошенных.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Ученые из Испании после многолетних исследований заявили, что в случае, если человек не способен без передышки подняться на четыре лестничных пролета - он страдает сердечными заболеваниями.
России нет смысла всерьез рассматривать заявление главы офиса президента Украины о том, что русский язык мог бы получить статус регионального в Донбассе.
На публике ее не видели с февраля текущего года, напоминает таблоид Великобритании.