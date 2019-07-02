ВЦИОМ: треть россиян верят в приметы

Всероссийский центр исследования общественного мнения провел опрос с целью выяснить, насколько скептичны граждане Российской Федерации.



Россияне рассказали о своих слабостях / Новости от 27.06.2019 14:32

Результаты исследования опубликованы на официальном сайте ВЦИОМ.

На сегодняшний день 15% россиян верят в советы и предсказания астрологов.

В два раза больше — 31% — граждан страны верят в лечение гипнозом.

Столько же россиян верят в существование людей с колдовскими способностями и людей с даром предсказывания будущего.

В приметы верят ровно треть — 33% — россиян.

Специалисты ВЦИОМа отвечают, что россиян стали гораздо менее доверчивы — еще в 2015 году в колдунов верили, например, почти половина опрошенных.