Один из местных жителей Магадана, который изменил баннер на въезде в город с "город золотой", на "город отстой" принес извинения главе города. Ранее вандализм в отношении баннера вызвал большой общественный резонанс в социальных сетях.
Некоторые жители города согласились с надписью "город отстой" и раскритиковали местные власти за их бездействие. Другие горожане напротив - стали на защиту чиновников. Мэр Магадана Юрий Гришан заявил, что был очень удивлен, когда к нему на одном из городских праздников подошел молодой человек и извинился за причиненный ущерб баннеру.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что неизвестные поместили табличку "Город бесов" при въезде в Екатеринбург.
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