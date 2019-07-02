Написавший "город отстой" на въезде в Магадан извинился перед мэром

Один из местных жителей Магадана, который изменил баннер на въезде в город с "город золотой", на "город отстой" принес извинения главе города. Ранее вандализм в отношении баннера вызвал большой общественный резонанс в социальных сетях.



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Некоторые жители города согласились с надписью "город отстой" и раскритиковали местные власти за их бездействие. Другие горожане напротив - стали на защиту чиновников. Мэр Магадана Юрий Гришан заявил, что был очень удивлен, когда к нему на одном из городских праздников подошел молодой человек и извинился за причиненный ущерб баннеру.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что неизвестные поместили табличку "Город бесов" при въезде в Екатеринбург.

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