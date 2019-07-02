Эксперты из федеральной службы по труду и занятости Российской Федерации провели опрос с целью выяснить, планируют ли граждане РФ работать после выхода на пенсию.
Выяснилось, что больше половины — 56,3% — россиян планируют работать и после достижения пенсионного возраста.
Больше четверти — 27,1% — граждан страны заявили, что "не хотели бы" трудиться на пенсии.
Ровно четверть же граждан Российской Федерации после выхода на пенсию рассчитывают подыскать работу с неполным рабочим графиком.
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