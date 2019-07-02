Роструд: 56,3% россиян планируют работать на пенсии

Эксперты из федеральной службы по труду и занятости Российской Федерации провели опрос с целью выяснить, планируют ли граждане РФ работать после выхода на пенсию.



Работающие пенсионеры смогут узнать полный объем своей пенсии / Новости от 09.04.2019 17:28

Выяснилось, что больше половины — 56,3% — россиян планируют работать и после достижения пенсионного возраста.

Больше четверти — 27,1% — граждан страны заявили, что "не хотели бы" трудиться на пенсии.

Ровно четверть же граждан Российской Федерации после выхода на пенсию рассчитывают подыскать работу с неполным рабочим графиком.