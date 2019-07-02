Российская пассажирская авиакомпания "Уральские авиалинии" объявила о прекращении выполнения рейсов в Прагу, столицу Чехии, из подмосковного Жуковского и Екатеринбурга.
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
Согласно предоставленной информации, поводом для этого стало решение Чехии аннулировать ранее выданные разрешения на полеты в страну.
Отмечается, что рейсы будут прекращены с сегодняшнего дня.
Запланированные же на сегодня рейсы Екатеринбург-Прага и Жуковский-Прага задерживаются на неопределенный срок, отметили в пресс-службе "Уральских авиалиний".
Напомним, что ранее несколько рейсов в Чехию по той же причине отменил и "Аэрофлот".
В Праге решили ограничить полеты российских авиакомпаний в Чехию, так как были недовольны условиями по транссибирским маршрутам для чешского национального перевозчика, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"И они, воспользовавшись правилом паритетности, аннулировали разрешение на несколько рейсов "Аэрофлота" и "Уральских авиалиний", - сказал собеседник агентства.
Спустя же несколько часов "Уральские авиалинии" возобновили авиасообщение из Екатеринбурга в Прагу.
"Нам разрешили полеты в Чехию. Рейсы вылетают. Мы летаем только в Прагу", - сказал генеральный директор компании Сергей Скуратов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Росавиация обязала авиакомпании регистрировать изменения конструкции самолетов в Российской Федерации, а не за рубежом.
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