"Уральские авиалинии" отменили и тут же восстановили рейсы в Прагу

Российская пассажирская авиакомпания "Уральские авиалинии" объявила о прекращении выполнения рейсов в Прагу, столицу Чехии, из подмосковного Жуковского и Екатеринбурга.



Четыре российские авиакомпании приостановили...

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Согласно предоставленной информации, поводом для этого стало решение Чехии аннулировать ранее выданные разрешения на полеты в страну.

Отмечается, что рейсы будут прекращены с сегодняшнего дня.

Запланированные же на сегодня рейсы Екатеринбург-Прага и Жуковский-Прага задерживаются на неопределенный срок, отметили в пресс-службе "Уральских авиалиний".

Напомним, что ранее несколько рейсов в Чехию по той же причине отменил и "Аэрофлот".

В Праге решили ограничить полеты российских авиакомпаний в Чехию, так как были недовольны условиями по транссибирским маршрутам для чешского национального перевозчика, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"И они, воспользовавшись правилом паритетности, аннулировали разрешение на несколько рейсов "Аэрофлота" и "Уральских авиалиний", - сказал собеседник агентства.

Спустя же несколько часов "Уральские авиалинии" возобновили авиасообщение из Екатеринбурга в Прагу.

"Нам разрешили полеты в Чехию. Рейсы вылетают. Мы летаем только в Прагу", - сказал генеральный директор компании Сергей Скуратов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Росавиация обязала авиакомпании регистрировать изменения конструкции самолетов в Российской Федерации, а не за рубежом.

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