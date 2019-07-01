Для злостных нарушителей на дорогих машинах предложили увеличить штрафы

Заместитель председателя комитета Государственной думы России по транспорту и строительству Владимир Афонский выступил за увеличение размера штрафа для владельцев дорогих автомобилей за неоднократное нарушение правил парковки.



В Москве резко вырос штраф за неоплаченную парковку

"Если мы говорим о владельцах дорогих авто, то речь должна вестись о том, что если нарушение носит не эпизодический, а системный характер, то именно здесь и должно быть дополнительное наказание", - сказал он в интервью агентству городских новостей "Москва".

По мнению депутата, повышенный штраф должен грозить только в случае системных нарушений. Если человек неправильно припарковался один или два раза, то это может быть ошибкой. "Человек просто забыл оплатить парковку", - отметил политик.

Напомним, за последние три месяца в Москве эвакуировали более 9 тысяч автомобилей люксовых брендов за неправильную парковку. Несмотря на наличие рядом платных парковок, некоторые владельцы дорогих автомобилей предпочитают оставлять машину в неположенном месте.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российская исследовательская организация "Левада-центр" провела опрос среди жителей Москвы и выяснила, какие проблемы волнуют москвичей больше всего.

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