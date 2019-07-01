"Левада-центр": для половины россиян телевизор - главный досуг

Более половины жителей России игнорируют все доступные развлечения, кроме телевизора, на который они тратят все свое свободное время. Это свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра". 53% респондентов ежедневно смотрят фильмы и сериалы, а 26% опрошенных делают это минимум один раз в неделю.



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Около 36% россиян любят проводить время со своими друзьями и встречаются с ними каждый день. 30% респондентов собираются с друзьями минимум один раз в неделю. Посещение театров, выставок, музеев и концертов оказалось наименее популярным досугом среди россиян. Только 2% опрошенных рассказали, что занимаются этим ежедневно, 8% - еженедельно.

55% россиян рассказали, что никогда не были в музеях и театрах, а 64% никогда не посещали концерты любимых музыкальных исполнителей. Также 47% респондентов рассказали, что никогда не бывают в ресторанах, барах и кафе.