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Источник Правда.Ру

Киевский студент сделал двухметровую шпаргалку для экзамена

Общество print

Преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко поделился историей десятилетней давности. Евгений Магда опубликовал в Twitter фотографию шпаргалки длинной 180 сантиметров. По словам преподавателя, она была изъята у студента десять лет назад, когда списать в Google не было так просто.


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Магда пояснил, что студент потрудился, чтобы сдать экзамен по «Новой истории Европы и Америки 1861-1911 годов». При этом, профессор не рассказал, удалось ли студенту сдать экзамен.

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Темы twitter экзамен история шпаргалка университет преподаватель
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