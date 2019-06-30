Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по образованию и науке Олег Смолин одобрил идею добавить в школьную программу религиозные тесты за счет исключения из нее "слишком политизированных" произведений.
Сокращать школьную программу за счет классических произведений он считает неправильным.
"Есть некоторые произведения относительно современной литературы, которые без великого вреда можно из школьной программы исключить", - сказал депутат в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Таким произведением он посчитал "Архипелаг ГУЛАГ" Александра Солженицина, который дает "довольно мало представления о реальном историческом процессе" и является "слишком политизированным".
Ранее глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Митрополит Иларион назвал упущением игнорирование школьной программой религиозных текстов.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, который входит в состав российской делегации в ПАСЕ, напугал представителя от Литвы фразой "Я Рамзан Кадыров".
Спикер болгарского парламента выступила с русофильской речью в Совете Федерации РФ. Разрешит ли Вашингтон Софии реализовать совместные с Россией проекты?
Рост цен подтверждают и данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.