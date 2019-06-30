Депутат Госдумы поддержал изучение религиозных текстов в школе

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по образованию и науке Олег Смолин одобрил идею добавить в школьную программу религиозные тесты за счет исключения из нее "слишком политизированных" произведений.



Депутат Госдумы оценил идею разрешить пользоваться интернетом на ЕГЭ / Новости от 26.06.2019 10:01

Сокращать школьную программу за счет классических произведений он считает неправильным.

"Есть некоторые произведения относительно современной литературы, которые без великого вреда можно из школьной программы исключить", - сказал депутат в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Таким произведением он посчитал "Архипелаг ГУЛАГ" Александра Солженицина, который дает "довольно мало представления о реальном историческом процессе" и является "слишком политизированным".

Ранее глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Митрополит Иларион назвал упущением игнорирование школьной программой религиозных текстов.