К борьбе с паводком в Иркутской области могут подключить армию

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить армию к борьбе с последствиями паводка в Иркутской области. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



Более 400 жителей эвакуировали в Иркутской области из-за паводков / Новости от 28.06.2019 23:34

"В продолжение ночного совещания в Братске по теме ликвидации последствий паводков Владимир Путин дал поручение министру обороны Сергею Шойгу подключить армию к работе МЧС в случае необходимости", - передает его слова агентство ТАСС.

Напомним, паводки в регионе начались из-за проливных дождей. Сейчас в Иркутской области действует режим ЧС. Президент России провел экстренное совещание в Братске по ситуации в подтопленных районах.

По последним данным, в результате паводков погибли пять человек, двое пропали без вести. Из зоны бедствия эвакуировали более тысячи жителей. Около 600 человек обратились за медицинской помощью.