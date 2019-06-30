Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить армию к борьбе с последствиями паводка в Иркутской области. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В продолжение ночного совещания в Братске по теме ликвидации последствий паводков Владимир Путин дал поручение министру обороны Сергею Шойгу подключить армию к работе МЧС в случае необходимости", - передает его слова агентство ТАСС.
Напомним, паводки в регионе начались из-за проливных дождей. Сейчас в Иркутской области действует режим ЧС. Президент России провел экстренное совещание в Братске по ситуации в подтопленных районах.
По последним данным, в результате паводков погибли пять человек, двое пропали без вести. Из зоны бедствия эвакуировали более тысячи жителей. Около 600 человек обратились за медицинской помощью.
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