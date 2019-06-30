В подмосковном парке "Патриот" появится киностудия Минобороны

Министерство обороны России создаст собственную киностудию на территории парка "Патриот" в Подмосковье. Об этом заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.



В парке «Патриот» появится центр военно-патриотического воспитания «Авангард» / Новости от 01.06.2019 18:37

"Мы хотим, чтобы появилось хорошее правдивое кино, и именно поэтому мы приступили и, я думаю, в ближайшее время сделаем ту самую киностудию, киноцентр, в котором будем снимать кино. Он, кстати, будет здесь - на территории парка "Патриот", - сказал министр в интервью телеканалу "Звезда".

По словам Шойгу, ведомство регулярно получает сценарии и заявки на отдельные темы, однако они касаются прошлых времен, а не актуальных событий. Российскому зрителю нужны фильмы "про сегодняшних героев, про тех, кто сегодня противостоит этому огромному чудовищному монстру, которым является международный терроризм", подчеркнул глава Минобороны.

При этом в ведомстве не хотят таким образом "заниматься агитацией и призывами". "Мы хотим делать дело. Поэтому мы его начали делать, и мы будем делать кино, основанное на реальных событиях", - заключил Шойгу.

Напомним, о планах создать киностудию для съемок художественных фильмов, посвященных российским Вооруженным силам, в министерстве впервые сообщили в марте.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Сергей Шойгу поручил своим подчиненным разобраться в ситуациях, когда должностные военные лица подходят к решению проблемы с "бездушием" и "формализмом".

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