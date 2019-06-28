Светлана Орлова - Итоги правления Путина в политике школ

Экс-губернатор Орловской области, а ныне аудитор Счетной палаты Светлана Орлова подвергла резкой критике политику президента России в области школьного и дошкольного образования, впрочем, не делая выводов о влиянии главы государства на эти процессы.



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Тем не менее, Орлова отметила, что в предыдущие годы численность школ и детских садов в России значительно сократилась. «Результатом проведенной оптимизации стало сокращение с 2001 года числа детских садов с 51 до 48 тыс., сельских школ - с 46 до 24 тыс., городских - с 23 до 18 тыс. единиц», - пояснила она.

Школьники теперь вынуждены заниматься во вторую и даже третью смену. По данным Росстата, в прошлом учебном году во вторую и третью смены занимались 1,2 млн учащихся 1-4-х классов (17,4% от их общей численности), 782 тыс. учащихся 5-9-х классов (10,7%) и около 10 тыс. старшеклассников (0,7%).

«К 2024 году численность школьников составит почти 20 млн и система общего образования должна отвечать этому вызову», - заявила Орлова, выступая в Госдуме.

Общее число школ в стране Росстат по итогам 2018 года оценивает в 41 349 единиц, что на 1,5% меньше, чем было годом ранее. При этом число школьников за тот же год выросло на 2,7%, с 15,7 млн до 16,1 млн.

Светлана Орлова также резко высказалась по поводу недостатка внимания к внедрению в школах новых форматов преподавания. Электронное обучение сегодня доступно лишь для 15 процентов школьников, а в 400 сельских школ вообще отсутствует доступ в интернет, в половине оставшихся скорость подключения остается крайне низкой.

Таким образом, аудитор Счетной палаты подвела итог правлению нынешнего президента России в области развития школьного образования.