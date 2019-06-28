На сто тысяч рублей в месяц не прожить - экс-солистка группы Hi-Fi

Экс-солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина дала интервью YouTube-каналу "Точки Nad И", в котором призналась, что не может прожить на сто тысяч рублей в месяц. Этим высказыванием певица спровоцировала шквал критики в свой адрес. Некоторые сообщения, которые люди присылают ей, она опубликовала в Instagram.



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Терешина рассказала, что у всех критиков к ней одна похожая претензия: "На сто тысяч она не может прожить, а как люди на 20 тысяч в месяц живут? Ты зажралась просто". Певица попыталась оправдаться и пояснила, что она не имела в виду минимум, а тот уровень жизни, к которому она пришла.

По словам Терешиной, она тратит только 20 тысяч рублей в месяц на таблетки для своей матери. Еще 40 тысяч из бюджета певицы уходит на оплату бензина.

"Можно ютиться в одной "хрущевке" всей семьей, не летать в другие страны на отдых, а отдохнуть на лавочке. И питаться можно только фастфудом. Это все можно делать. Но я не для этого поднималась по карьерной лестнице и переезжала в Москву", - пояснила Терешина.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что бедных и ленивых жителей России могут лишить господдержки.

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