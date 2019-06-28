Фонд "Общественное мнение" провел исследование с целью выяснить, как граждане Российской Федерации желают провести в этом году свой отпуск.
Результаты исследования свидетельствуют, что планируют пойти в отпуск или уже были в отпуске в текущем году почти половина — 45% — опрошенных.
Среди тех, кто планирует пойти в отпуск, почти четверть — 21% — планируют провести его дома. 8% заявили социологам, что планируют поехать на дачу. 14% респондентов собираются провести отпуск "в других местах в пределах России".
Примечательно, что в 2013 году, например, на территории страны планировали отдохнуть лишь 11% опрошенных.
Лишь 3% респондентов хотят поехать на отдых в дальнее зарубежье, отмечает фонд "Общественное мнение".
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Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
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