Опрос: в этом году планируют отдохнуть за рубежом лишь 3% россиян

Фонд "Общественное мнение" провел исследование с целью выяснить, как граждане Российской Федерации желают провести в этом году свой отпуск.



Почти половина россиян откажутся от летнего отпуска / Новости от 20.06.2019 08:48

Результаты исследования свидетельствуют, что планируют пойти в отпуск или уже были в отпуске в текущем году почти половина — 45% — опрошенных.

Среди тех, кто планирует пойти в отпуск, почти четверть — 21% — планируют провести его дома. 8% заявили социологам, что планируют поехать на дачу. 14% респондентов собираются провести отпуск "в других местах в пределах России".

Примечательно, что в 2013 году, например, на территории страны планировали отдохнуть лишь 11% опрошенных.

Лишь 3% респондентов хотят поехать на отдых в дальнее зарубежье, отмечает фонд "Общественное мнение".