Выпускник из Томской области Александр Путин в июле приедет в Москву, чтобы подать документы в Московский физико-технический институт.
Напомним, что однофамилец действующего президента Российской Федерации набрал на ЕГЭ 300 баллов.
Директор МБОУ "Северская гимназия" Ирина Мирошникова отметила, что Александр Путин хочет связать свою профессиональную деятельность с космической отраслью.
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Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
По словам ученого, из-за распространения водоросли спирогира увеличивается концентрация токсинов в Байкале.