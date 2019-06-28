Набравший 300 баллов на ЕГЭ однофамилец главы РФ будет поступать в МФТИ

Выпускник из Томской области Александр Путин в июле приедет в Москву, чтобы подать документы в Московский физико-технический институт.

Напомним, что однофамилец действующего президента Российской Федерации набрал на ЕГЭ 300 баллов.

Директор МБОУ "Северская гимназия" Ирина Мирошникова отметила, что Александр Путин хочет связать свою профессиональную деятельность с космической отраслью.