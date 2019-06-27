МВД: новость о "мумие" в Туве оказалась фейком

Ранее в СМИ публиковалась информация о мужчине, который провел более месяца в медвежьей берлоге со сломанным позвоночником. По сообщениям СМИ, мужчину обнаружили в Туве, но региональное МВД опровергло информацию.



МВД России устроило музыкальный флешмоб в аэропорту Внуково / Новости от 26.12.2018 16:20

Соответствующий запрос был сделан полицейскими в учреждения здравоохранения региона. Оказалось, что в больницы не поступал такой пациент. Более того, к публикациями даже была прикреплена фотография двухлетней давности.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Минобороны опровергло заявления о подмене ракеты.

Читайте также:

В ДНР опровергли побег "ополченочки" на Украину