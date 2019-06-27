Ранее в СМИ публиковалась информация о мужчине, который провел более месяца в медвежьей берлоге со сломанным позвоночником. По сообщениям СМИ, мужчину обнаружили в Туве, но региональное МВД опровергло информацию.
Соответствующий запрос был сделан полицейскими в учреждения здравоохранения региона. Оказалось, что в больницы не поступал такой пациент. Более того, к публикациями даже была прикреплена фотография двухлетней давности.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Минобороны опровергло заявления о подмене ракеты.
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Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Жириновский заявил, что россияне много переплачивают за услуги ЖКХ и что в ЛДПР есть группа экспертов, готовая предоставить достоверные доказательства этого.