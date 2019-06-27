Сеть новокузнецких супермаркетов "ВкусМаг" начала предлагать своим клиентам покупку продуктов питания в рассрочку, поскольку у населения не хватает денег на еду. Местные жители не слишком оптимистично восприняли предложение, некоторые покупатели посчитали, что это унижение их достоинства.
Одна из жительниц утверждает, что администрация магазина перешла границу, поскольку вынуждают клиентов покупать продукты питания в кредит.
"Ладно бы какая-то дорогостоящая техника, или серьезная покупка. Я еще понимаю. Но продукты. За кого они нас принимают?" - говорит посетительница магазина.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что сеть супермаркетов "Перекресток" уже начали продавать продукты в кредит.
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Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
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