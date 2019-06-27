В Кузбассе супермаркеты начали давать кредиты на продукты питания

Сеть новокузнецких супермаркетов "ВкусМаг" начала предлагать своим клиентам покупку продуктов питания в рассрочку, поскольку у населения не хватает денег на еду. Местные жители не слишком оптимистично восприняли предложение, некоторые покупатели посчитали, что это унижение их достоинства.



Сосиски взаймы. Супермаркеты начнут продавать продукты в кредит / Новости от 07.06.2019 14:12

Одна из жительниц утверждает, что администрация магазина перешла границу, поскольку вынуждают клиентов покупать продукты питания в кредит.

"Ладно бы какая-то дорогостоящая техника, или серьезная покупка. Я еще понимаю. Но продукты. За кого они нас принимают?" - говорит посетительница магазина.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что сеть супермаркетов "Перекресток" уже начали продавать продукты в кредит.

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