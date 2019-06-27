Гидрометцентр объявил повышенный уровень погодной опасности в Москве

Гидрометцентр объявил повышенный уровень погодной опасности в Москве из-за дождя и сильного ветра. Предупреждение действует до 29 июня.



Дожди и до +28 градусов ожидаются в Москве в воскресенье / Новости от 23.06.2019 08:30

По данным метеорологов, в пятницу днем в Москве и области ожидается сильный дождь с грозой. Воздух в столице прогреется до 18 градусов, в Подмосковье - до 19. Дожди продолжатся и в выходные. В субботу прогнозируется порывистый ветер до 20 метров в секунду, а в воскресенье - до 10 метров в секунду.

В понедельник будет облачно, но без осадков. Температура воздуха составит 15-24 градуса. Во вторник и среду пройдут дожди, но вернется и тепло: воздух прогреется до 23-28 и 20-25 градусов соответственно.

На сегодняшний день действует экстренное предупреждение МЧС из-за грозы и ветра. Жителям Москвы советует парковаться призывают вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, укрываться от дождя около них также не стоит.