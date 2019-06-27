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На курорте "Роза Хутор" создано инклюзивное спортивное пространство

Общество print

Уникальный проект по созданию инклюзивного спортивного пространства был реализован в июне на крупнейшем курорте страны "Роза Хутор".

25 детей-инвалидов две недели активно занимались разными видами спорта в окружении обычных сверстников, а также играли на детских площадках, общались с окружающими, помогали друг другу и даже ходили по магазинам. Главная цель проекта — показать, какой может быть спортивная реабилитация будущего, как можно социально адаптировать инвалидов, и что такое настоящая инклюзия.

В проект вошли семьи с детьми, уже занимавшимися терапевтическим спортом по программе "Лыжи мечты", со сложными диагнозами: ДЦП (от гемипареза до тяжелого терапареза), аутизм, глухота, умственная отсталость, синдром Дауна, генетические синдромы. Им в помощь пригласили инструкторов программы из разных городов. На спортивную смену приехали семьи с Камчатки, из Мурманска, Москвы, Миасса, Челябинска, Улан-Удэ, Снежинска, Владимира, Воронежа, Сочи, Новосибирска, Рязани, Ижевска, Салехарда.

"Детей с такими сложными диагнозами не приглашают в спортивные секции и спортивные лагеря, они автоматически освобождаются от уроков физкультуры, — рассказывает руководитель проекта спортивных семейных смен, основатель программы "Лыжи мечты" Наталья Белоголовцева. - Мы хотим исправить эту ситуацию. Нашей основной задачей было показать, что дети с серьезными поражениями могут осваивать сложно координационные виды спорта, радоваться свободе движения, а также органично существовать в обществе со здоровыми людьми".

В программе спортивной смены были игровые виды спорта, адаптированные под разные возможности детей: баскетбол, футбол, бадминтон, гольф, бадминтон, хоккей на тележках, бочча, а также скандинавская ходьба, веревочный парк, скалолазание, беговелы, фитнес и эстафеты. Программу освоили все, даже детям на колясках смогли подобрать доступные упражнения.

"На мой взгляд, очень здорово, что мы все были разными и по возрасту, и по возможностям, — рассказывает Татьяна Гаврилова, участница с ДЦП, — в итоге все учились друг у друга, набирались опыта. Глядя на малышей, мне, например, было стыдно не покорить беговел или скалодром".

Если спросить Максима из Рязани, подростка с Синдром Дауна, что ему понравилось, он без заминки ответит: "Все!" "Горе, море, фуникулеры, все, что здесь происходит, много молодежи, все на позитиве, с ним общаются, — поясняет его мама. — Но больше всего ему нравится, что у него все получается".

Курорт "Роза Хутор" был выбран для проведения спортивной смены для семей с детьми-инвалидами как комфортное и безопасное место благодаря большой прогулочной зоне, доступной среде и толерантному отношению окружающих к людям с инвалидностью. Максимальная интеграция такой необычной спортивной группы перевернула представление об инвалидах как у окружающих, так и самих родителей. "Я очень благодарна за эту уникальную поездку. Дети получили незабываемый опыт, родители осознали, что еще многое возможно. Я никогда не думала, что мой Миша на такое способен", — говорит мама одного из участников Ирина Волигова.

Теперь в планах — организация подобных семейных спортивных лагерей в других регионах России, с которыми программа "Лыжи мечты" готова делить полученный опыт. Так, ближайшая подобная смена пройдет в августе на Чекериле.

Проект состоялся благодаря поддержке Фонда Президентских грантов.

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Темы дети сочи курорты инклюзив роза хутор дети-инвалиды краснодарский край
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