Инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) Новосибирска приостановила все операции по счетам французского актера Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и "КС Банке".
Как уточняет агентство "РБК", в налоговом ведомстве не уточнили сумму долга, которая стала причиной блокировки банковских счетов. Соответствующее решение было принято еще 20 июня.
Напомним, в середине января был заблокирован счет компании "Продюсерский Центр Жерара Депардье" в банке ВТБ. Блокировка не снята до сих пор.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в 2016 году Жерар Депардье зарегистрировал три иска в Арбитражном суде Москвы. Претензии актера были направлены к индивидуальному предпринимателю Елене Лазаревой.
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