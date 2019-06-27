Новосибирская инспекция ФНС заблокировала счета Жерара Депардье

Инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) Новосибирска приостановила все операции по счетам французского актера Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и "КС Банке".



Жерар Депардье променял Саранск на Новосибирск / Новости от 03.12.2018 22:14

Как уточняет агентство "РБК", в налоговом ведомстве не уточнили сумму долга, которая стала причиной блокировки банковских счетов. Соответствующее решение было принято еще 20 июня.

Напомним, в середине января был заблокирован счет компании "Продюсерский Центр Жерара Депардье" в банке ВТБ. Блокировка не снята до сих пор.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в 2016 году Жерар Депардье зарегистрировал три иска в Арбитражном суде Москвы. Претензии актера были направлены к индивидуальному предпринимателю Елене Лазаревой.