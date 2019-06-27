Чуть меньше половины россиян (49%) довольны своей жизнью. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным социологов, самой оптимистично настроенной категорией респондентов оказались молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Среди них довольны своей жизнью 58%. Схожие показатели отмечаются и в возрастной группе от 60 лет и старше (54%), подчеркивают во ВЦИОМ.
Чувство неудовлетворенности от жизни испытывают 22% опрошенных, еще 28% участников опроса отчасти удовлетворены и отчасти недовольны своей жизненной ситуацией. 42% респондентов не ждут никаких изменений в жизни в ближайшее время. В том, что жить станет только лучше уверены 26%, обратного мнения придерживаются 23% россиян.
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