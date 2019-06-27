Уборщицу оштрафовали за оскорбление судебных приставов в соцсети

Мотыгинский районный суда Красноярского края признал виновной местную жительницу, которая оскорбила судебных приставов в "Одноклассниках". Инцидент произошел 5 июня, женщина оставила гневный комментарий с нецензурной лексикой.



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Сама обвиняемая утверждала, что телефон по ошибке "сам написал комментарий, отправил его, а затем отключился". Она смогла включить и удалить его только через сутки. Позже женщина признала вину в суде и была приговорена к уплате штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что против закона о неуважении власти высказались более половины россиян. Об этом свидетельствуют исследования Левада-центра.

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