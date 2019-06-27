Счетная палата обнаружила нарушения в Центральной базовой таможне

Счетная палата РФ выявила нарушения в работе Центральной базовой таможни города Москвы. Общая сумма нарушений составляет более 1 млрд рублей. Такие данные были опубликованы на официальном сайте Счетной палаты.



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В пресс-релизе утверждается, что при заключении контрактов на сумму более 106 миллионов рублей были обнаружены злоупотребления. Аудиторы отмечают, что Центральная базовая таможня завышала стоимость капитального ремонта, арендовала лишние помещения, а также закупала лишние имущество.

Лишние расходы только по одному административному зданию в Москве выросли на 27,2 миллиона рублей из-за дорогостоящих предметов интерьера, например, диванов со встроенными барами. Более того, руководство Центральной базовой таможни хотело создать собственную художественную студию.

Счетная палата РФ рекомендовала ЦБТ устранить все нарушения и больше не допускать злоупотреблений. Все данные будут переданы в ФТС, генеральную прокуратуру, Госдуму и Совфед. Не исключено, что по найденным нарушениям будут возбуждены уголовные дела.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о том, что в Центральной базовой таможне Москвы проходили обыски по делу о коррупции.

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