НАФИ: почти 70% россиян назвали зарплату главной чертой работодателя

Почти 70% граждан России считают заработную плату самой значимой характеристикой идеального работодателя. Об этом говорят результаты опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ.



ВЦИОМ: почти половина россиян не поддержала 4-дневную рабочую неделю / Новости от 24.06.2019 14:04

По данным социологов, 65% респондентов также отметили важность социального пакета при устройстве на работу.

"В 2019 году наличие хорошего социального пакета для работающих россиян практически так же важно, как и высокая зарплата: 65% отметили важность социального пакета, 68% - оклада)", - передает слова экспертов агентство ТАСС.

Для 57% опрошенных ключевое значение имеет стабильность компании. Важность карьерного роста отметили чуть меньше половины россиян (48%). На возможности для обучения указали более четверти респондентов (28%).

"Карьерный рост и корпоративное обучение особо отмечают те, кто имеет высшее образование. 28% опрошенных сказали, что идеального работодателя отличает благоприятная атмосфера внутри коллектива компании", - отмечается в исследовании.