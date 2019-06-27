Почти 70% граждан России считают заработную плату самой значимой характеристикой идеального работодателя. Об этом говорят результаты опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ.
По данным социологов, 65% респондентов также отметили важность социального пакета при устройстве на работу.
"В 2019 году наличие хорошего социального пакета для работающих россиян практически так же важно, как и высокая зарплата: 65% отметили важность социального пакета, 68% - оклада)", - передает слова экспертов агентство ТАСС.
Для 57% опрошенных ключевое значение имеет стабильность компании. Важность карьерного роста отметили чуть меньше половины россиян (48%). На возможности для обучения указали более четверти респондентов (28%).
"Карьерный рост и корпоративное обучение особо отмечают те, кто имеет высшее образование. 28% опрошенных сказали, что идеального работодателя отличает благоприятная атмосфера внутри коллектива компании", - отмечается в исследовании.
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