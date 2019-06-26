Каждый второй житель России не может отличить фейковую новость от достоверной. Критичность мышления сильнее всего снижена у молодого поколения. Об этом заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
"Проблема фейковых новостей все более и более обостряется, каждый второй признается, что не может отличить достоверную информацию от ложной", - приводит его слова агентство ТАСС.
По данным опросов, 42% респондентов признаются, что им сложно отличить достоверные новости от лживых, поэтому "проблема существует и масштаб ее весьма велик".
Глава ВЦИОМ пояснил, что недостоверная информация сейчас почти не отличается на вид от правдивой, а иногда выглядит даже более достоверной.
"Данные опроса показали, что в самой возрастной группе тех, кто признает сложность в различении правды и лжи, существенно больше (около 50%), чем в самой молодой (33%)", - подчеркнул Федоров.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) создаст единый открытый реестр источников недостоверных новостей и их авторов.
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