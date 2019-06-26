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Жириновский предложил переименовать Петербург в Петроград

Общество print

Владимир Жириновский предложил объединить Санкт-Петербург и пригород в одну административную единицу и назвать ее Петроград. То же самое политик предлагает сделать с Москвой и Подмосковьем.


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"Не пойму, когда Москва и область - это два разных субъекта. При том, что москвич отдыхает в области, а житель Подмосковья работает в Москве. И они имеют разные статусы. Эти рамки нужно убрать. То же самое в Санкт-Петербурге сделать, и название городу присвоить русское", - заявил Жириновсий.

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Темы москва субъект пригород жириновский санкт-петербург
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